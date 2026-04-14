Serra Negra: drone auxilia polícia na apreensão de 300 kg de drogas em chácara

Operação resultou na prisão de um homem em flagrante e na apreensão de arma, veículos e materiais do tráfico

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 300 quilos de drogas em uma propriedade rural localizada em Serra Negra, no interior do estado, na tarde de segunda-feira, 13 de abril.

A ação contou com o apoio de um drone, utilizado para monitorar movimentações suspeitas no local. Com base nas informações levantadas, os agentes obtiveram um mandado de busca e apreensão e se deslocaram até a área.

Durante a operação, um homem de 44 anos foi abordado ao deixar a chácara em um veículo. No interior do carro, foram encontrados tijolos de crack, o que resultou na prisão em flagrante.

Nas buscas realizadas na propriedade, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 mm com munições, além de uma construção abandonada nos fundos do terreno onde estavam armazenados diversos fardos de entorpecentes. Também foram apreendidos uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico, dois celulares e dois veículos utilizados no transporte das drogas.

Ao todo, foram recolhidos 254 quilos de skunk, 23 quilos de maconha, 13,5 quilos de haxixe e 10 quilos de crack. Segundo a Polícia Civil, o material seria distribuído para a capital paulista e cidades da Grande São Paulo.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e segue sob investigação.

Fonte: Agência SP