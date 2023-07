Serviço de radioterapia completa um ano e amplia número de atendimentos

O Centro de Radioterapia do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, na Zona Sul, completou no dia 1º de junho um ano de operação com ampliação no número de pacientes atendidos. Segundo levantamento, no ano passado, no período de junho a dezembro, foram feitos 122 laudos e realizadas 792 consultas. Este ano, desde janeiro, foram feitos 172 laudos e 290 consultas.

“O Centro de Radioterapia está ampliando os atendimentos com foco na humanização e na qualidade dos atendimentos. Temos muito orgulho de acompanhar o avanço desse setor tão importante para o município e, principalmente, para os nossos pacientes”, comentou o superintendente do HM, Wagner Cezaroni, ao enaltecer o trabalho da empresa Clinion, responsável pelo Centro de Radioterapia.

O serviço de radioterapia é subsidiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com atendimento voltado a sete municípios: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Itapira, Casa Branca, Mococa e São Sebastião da Grama. Todas estas cidades integram o DRS (Departamento Regional de Saúde) de São João da Boa Vista.

O Centro de Radioterapia do Hospital Municipal oferece tratamentos para pacientes com câncer ginecológico, urológico e gastrointestinal. “Nós já estamos em contato com o DRS de São João da Boa Vista para ampliarmos nossos serviços passando a oferecer também radioterapia para os pacientes com câncer de cabeça, pescoço e tórax”, ressaltou Wagner Cezaroni.