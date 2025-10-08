Servidores de Jaguariúna participam de treinamento para trabalho em altura

Capacitação atende à NR-35 e envolve profissionais das secretarias de Obras, Cultura, Educação e Serviços

O Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (DEESMT) da Prefeitura de Jaguariúna realiza, nesta quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de outubro, um treinamento de trabalho em altura voltado a servidores públicos municipais.

A capacitação acontece na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna, das 8h às 12h, com a participação de funcionários das secretarias de Obras e Serviços, Cultura e Educação.

De acordo com o DEESMT, o treinamento atende aos critérios estabelecidos pela Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35), que trata sobre segurança no trabalho em altura. O objetivo é capacitar os trabalhadores para que reconheçam os riscos envolvidos nas tarefas realizadas em níveis elevados, bem como as medidas preventivas necessárias e atualizadas para garantir a integridade física durante as atividades.

A ação reforça o compromisso da Administração Municipal com a segurança no ambiente de trabalho e a valorização dos servidores por meio da formação técnica e preventiva.