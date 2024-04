Sesi Mogi Guaçu está com 334 vagas gratuitas na Educação de Jovens e Adultos, com a opção profissionalizante, em parceria com o Senai-SP O programa oferece cursos 80% a distância e 20% presenciais. As inscrições vão até 26 de abril, no site do Sesi-SP, e as aulas começam em maio Para seguir oferecendo uma jornada educacional adaptada e enriquecedora aos que buscam concluir a Educação Básica e não tiveram a oportunidade de finalizá-la, o CAT Sesi Mogi Guaçu está com 334 vagas gratuitas para a Nova Educação de Jovens e Adultos (Nova EJA) e EJA Profissionalizante. Os interessados podem se matricular exclusivamente no site do Sesi-SP www.sesisp.org.br, até o dia 26 de abril, para ingresso na turma que se iniciará em maio. A Nova EJA abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6° ao 9° ano) e o Ensino Médio (do 1° ao 3º ano), enquanto a EJA Profissionalizante, em parceria com o Senai-SP, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa: Almoxarife, Assistente de RH, Assistente de controle de qualidade, Controlador e programador de produção, Costureiro sob medida, Desenhista de moda, Inspetor de Qualidade e Operador de computador. Um dos diferenciais da Nova EJA e da EJA Profissionalizante é o Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita os conhecimentos formais e informais dos estudantes, permitindo a redução do tempo necessário para a conclusão do curso. Na EJA Profissionalizante o aluno realiza os dois cursos (educação básica e profissionalizante) ao mesmo tempo. Nos dois programas, o tempo para conclusão dura até 12 meses, variando de acordo com o estágio de cada aluno. Em ambos, 80% do curso será a distância, proporcionando flexibilidade aos alunos, enquanto os restantes 20% ocorrerão em encontros presenciais. A idade mínima para ingresso no Ensino Fundamental Anos Finais é de 15 anos; já o Ensino Médio, a partir dos 18 anos de idade. Dando prioridade aos trabalhadores da indústria, o Sesi-SP busca atender ao maior número possível de indivíduos ligados a esse setor. “A Nova EJA é para todas as pessoas que buscam na educação novos conhecimentos e mudanças em suas vidas. E para atender estes propósitos, nós oferecemos um grupo de profissionais sérios e dedicados, em uma instituição reconhecida”, comenta Stéphanie Helena Mariano, diretora do CAT Sesi Mogi Guaçu. Serviço Nova EJA e EJA Profissionalizante Inscrições até 26 de abril no site do Sesi-SP (www.sesisp.org.br) Contatos: 0800 876 8894 | WhatsApp: (11) 98125-6775 Horário de atendimento: das 8h às 17h – de segunda a sexta-feira

