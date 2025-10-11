Show inesquecível de Maurício Manieri agita Jaguariúna

Na noite de sexta, 10 de outubro, o cantor Maurício Manieri subiu ao palco da RED Eventos, em Jaguariúna (SP), para apresentar seu espetáculo “Classics – Super Hits”. A casa abriu às 20h e o show teve início às 22h, encantando o público com uma viagem por grandes sucessos que marcaram gerações.

A turnê “Classics Super Hits” reúne clássicos da carreira de Manieri, além de hits dos anos 70, 80 e 90, em arranjos revisados e emocionantes. meaple.com.br+1 O repertório costuma trazer músicas como “Bem Querer”, “Minha Menina” e “Se Quer Saber”, além de versões surpreendentes de hits internacionais, numa produção que combina nostalgia e energia moderna. Cecon Tickets+1

A apresentação em Jaguariúna reforça o sucesso da turnê, que tem percorrido diversas cidades e lotado espaços por todo o país. Ticket360+2Cecon Tickets+2 Para quem esteve presente, foi uma noite de emoção, memórias e celebração da música romântica brasileira.