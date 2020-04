Sicredi é destaque no ranking Top Asset, que avalia fundos de investimento de mais de 140 gestoras de recursos do Brasil

Instituição financeira cooperativa registrou um dos maiores índices de crescimento em Fundos de Previdência nos últimos 12 meses

Em mais um ano o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal – é destaque no ranking Top Asset, da revista Investidor Institucional, principal canal de comunicação do país com profissionais que atuam nos segmentos de fundos de pensão, regimes próprios de previdência e gestão de recursos.

Entre os destaques, o ranking classificou o Sicredi em Recursos Provenientes de Previdência Aberta: a instituição registrou o terceiro maior crescimento nos últimos 12 meses e o quinto melhor desempenho nos últimos seis meses. Vale ressaltar também que, na classificação geral, o Sicredi ocupa o 18º lugar entre as mais de 140 gestoras de recursos avaliadas no Brasil, com mais de R$ 32,8 bilhões de recursos sob gestão.

Segundo Ricardo Sommer, diretor de Recursos de Terceiros no Sicredi, o bom desempenho no ranking reflete a atuação transparente da instituição e o foco em garantir cada vez mais segurança e maior aderência aos retornos esperados pelos associados investidores. “No Sicredi, além do controle rígido sobre exposição a eventuais riscos, buscamos disponibilizar as oportunidades mais rentáveis aos associados de acordo com o cenário econômico, os seus propósitos e suas necessidades”, afirma.

A gestão de recursos da Asset do Sicredi tem recebido seguidos reconhecimentos no mercado. No final de 2019, o Fundo de Previdência Sicredi Fic RF IS Prev Reserva recebeu cinco estrelas em um ranking feito pelo Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o jornal Valor Econômico. O ranking avaliou exclusivamente planos de previdência privada no Brasil.

Recentemente, a Fitch Ratings, uma das principais agências de classificação de risco de crédito no mundo, também elevou o rating da Asset do Sicredi de “Proficiente” para “Forte”. A nova nota considerou questões como os sistemas operacionais do Sicredi, a política de segurança, a estrutura organizacional e o gerenciamento de risco e compliance, além do nível da equipe de profissionais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

