Simone Mendes lança “Mesmice”, mais uma faixa do DVD “Cantando Sua História 2”

Cantora também comemora sucesso de “Eu Menti”, que já ultrapassa 11 milhões de plays no Spotify e 10 milhões de visualizações no YouTube

Simone Mendes vive um ano de grandes conquistas e continua a entregar hits para o público. Após o enorme sucesso de “Eu Menti”, que já soma 11 milhões de plays no Spotify e 10 milhões de visualizações no YouTube, a cantora lança nesta quinta-feira (16), às 21h, sua nova música, “Mesmice”, que promete emocionar os fãs. O clipe oficial será divulgado na sexta (17), ao meio-dia, no canal da artista no YouTube.

A faixa faz parte do projeto DVD Cantando Sua História 2, gravado ao vivo na Arena da Amazônia, em Manaus, com um público de mais de 30 mil pessoas. Além de “Eu Menti”, o trabalho, dirigido por Fernando Trevisan (Catatau) e com direção musical de Eduardo Pepato, já rendeu outros grandes sucessos como “Me Ama ou Me Larga”, “Saudade Proibida” e “Eu na Brahma”.

O lançamento chega em um momento especial da carreira de Simone, que recentemente se tornou a mulher mais ouvida do Brasil nas principais plataformas digitais, ocupando o 5º lugar geral no Spotify e no YouTube.

Com mais de 16 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, Simone Mendes reafirma sua força como uma das principais vozes do sertanejo atual. No YouTube, o sucesso também é gigantesco: já são mais de 2,2 bilhões de visualizações em seu canal oficial.

Com “Mesmice”, Simone promete repetir o sucesso de seus lançamentos anteriores, unindo potência vocal, emoção e uma entrega artística que seguem encantando o Brasil.