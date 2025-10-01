SP vai emitir 1,5 mil alertas para celulares rastreados com queixa de roubo

Dono terá que comprovar a legalidade do aparelho ou devolvê-lo voluntariamente à polícia

A Polícia Civil de São Paulo deu início nesta quarta-feira (1º) a uma nova etapa na recuperação de celulares roubados em todo o estado. Cerca de 1,5 mil notificações foram enviadas para pessoas que estão em posse de aparelhos com restrição criminal.

Os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. O objetivo é reaver os aparelhos roubados ou furtados que foram ativados por terceiros.

As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso.

De acordo com o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do sistema SP Mobile, a maioria das pessoas notificadas nas fases anteriores alegou ter adquirido o celular de terceiros ou em estabelecimentos comerciais, sem saber da procedência do objeto.

Além das notificações, os policiais também realizam buscas a partir de mandados expedidos pelo Poder Judiciário e efetuam fiscalizações em estabelecimentos comerciais para identificar receptadores e desarticular redes criminosas de revenda de aparelhos.

Devolução

Em setembro, centenas de pessoas receberam o alerta no celular em mais uma fase do programa. A ação permitiu que quase 300 celulares furtados ou roubados fossem recuperados e devolvidos às vítimas.

“Eu já tinha perdido as esperanças, nem acreditava”, disse Gabrielly Furtado, de 25 anos, uma das vítimas chamada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) para reaver o aparelho.

Para fazer a devolução, a Polícia Civil reitera a necessidade de informar no boletim de ocorrência o número de identificação do celular (Imei), que fica na etiqueta da caixa do celular ou na nota fiscal de venda, por exemplo.

“É esse registro que alimenta nosso sistema e possibilita que o aparelho seja encontrado e devolvido ao seu legítimo dono”, disse o coordenador do SP Mobile, Rodolfo Latif Sebba.

Quase 4 mil aparelhos recuperados

O SP Mobile é o primeiro sistema estadual a integrar de maneira organizada ações de prevenção e repressão ao furto e roubo de celulares, fortalecendo o enfrentamento ao crime organizado e promovendo mais segurança à população.

O projeto começou pela capital paulista e se expandiu para todo o estado em junho deste ano. Desde então, mais de 8 mil aparelhos foram recuperados, sendo que 3,8 mil já foram devolvidos aos donos no âmbito do programa.

De janeiro a agosto deste ano, 173,3 mil celulares foram furtados ou roubados no estado de São Paulo. A quantidade é 5% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 181,5 mil delitos.

Fonte Agência SP