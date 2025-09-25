Tático Ostensivo Rodoviário prende homem por adulteração de placas na SP-340 em Santo Antônio de Posse

Veículo apresentava irregularidades e tinha histórico de centenas de evasões de pedágio em diferentes rodovias

Na tarde de quinta-feira (25), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária prendeu um homem em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo, na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Santo Antônio de Posse.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais adentraram ao pátio de um posto de combustíveis da rodovia e identificaram um caminhão com a placa traseira erguida e amassada. A placa dianteira também apresentava adulterações, o que motivou a abordagem ao condutor.

Após consultas, foi constatado que o veículo possuía registro de centenas de evasões de pedágio em rodovias administradas por diferentes concessionárias. Além disso, verificou-se que o motorista já tinha passagens criminais anteriores.

O caminhão foi apreendido e o indivíduo encaminhado ao Distrito Policial de Santo Antônio de Posse, onde a prisão em flagrante foi ratificada com base no artigo 311 do Código Penal. Ele permanece à disposição da Justiça