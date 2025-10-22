Teatro desperta reflexão sobre mudanças climáticas entre alunos da rede municipal

Cerca de mil alunos da rede municipal de ensino de Santo Antônio de Posse participam, nesta segunda (21) e terça-feira (22), do espetáculo “E Agora?”, da Cia Buzum, que aborda de forma lúdica e sensível o tema das mudanças climáticas.

A peça utiliza a linguagem do Teatro de Objetos, uma vertente do Teatro de Animação em que objetos do cotidiano ganham vida não pela manipulação direta, mas pelo significado que evocam. Assim, itens comuns — como pinguins de geladeira, miniaturas e objetos de decoração — transformam-se em personagens e cenários, estimulando a imaginação e novas formas de percepção.

No palco, dois atores apresentam três histórias que unem poesia, humor e reflexão ambiental. Na primeira, pinguins de geladeira vivem um romance interrompido pelo degelo e pelo aquecimento global. Na segunda, um senhor e seus cachorros enfrentam uma enchente, retratando os impactos das mudanças climáticas. E, na terceira, uma família africana precisa deixar sua terra por falta de água, representando os desafios da escassez e da migração.

De acordo com a secretária de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, a ação integra o trabalho contínuo da rede em promover experiências que unam conhecimento e sensibilidade, “Mais do que uma apresentação teatral, esse momento é uma oportunidade de aprendizado e reflexão. A arte tem o poder de sensibilizar e despertar nas crianças a consciência sobre a importância da preservação ambiental e do papel de cada um na construção de um futuro mais sustentável”, destacou.

Participam da atividade alunos das escolas Regina Lala, Olga Amélia, Beija-Flor, Maria Carolina V. Benedito, Elisabete Lala Villalva (CIEF), Primeira Estação e Castelo da Criança.