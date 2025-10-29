Temporal provoca alagamentos em Jaguariúna e prefeito pede colaboração da população

Jaguariúna registrou pontos de alagamento após o forte temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (29). Em vídeo enviado ao Jornal de Jaguariúna, é possível ver parte da Rua Amazonas, em frente ao Campus I da UniFAJ, completamente alagada. Um contêiner de lixo chegou a ser arrastado pela força da água e parou no meio da via.

Outros trechos também apresentaram acúmulo de água, e equipes da Prefeitura foram acionadas para realizar o monitoramento e o atendimento emergencial.

O prefeito Davi Neto publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo a colaboração dos moradores para agilizar o atendimento às ocorrências causadas pela chuva.

“Como pudemos ver, nas últimas horas caiu uma chuva muito forte em um curto período de tempo, causando alguns problemas pela cidade. Peço o apoio de todos: se você vir um buraco no asfalto, uma árvore caída ou um alagamento, ligue no 156. Nossas equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil estão de prontidão para resolver cada situação. Com o apoio da população, conseguimos chegar muito mais rápido”, afirmou.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já havia emitido um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas na região de Campinas, válido até essa quarta-feira (29).

De acordo com o órgão, as cidades podem registrar chuvas de até 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h, o que representa risco de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia.

Além de Jaguariúna, o alerta também abrange Amparo, Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse e Pedreira, entre outros municípios da Região Metropolitana de Campinas e do Circuito das Águas.

O alerta amarelo é o mais brando de uma escala que inclui ainda os níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo), mas exige atenção, especialmente em áreas com histórico de enchentes e queda de árvores.

O INMET orienta que moradores evitem se abrigar sob árvores, desliguem aparelhos elétricos durante as tempestades e, se possível, evitem circular por áreas de risco. Em caso de emergência, o contato deve ser feito com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

A previsão é de que o tempo volte a se estabilizar após o fim do alerta, mas as autoridades recomendam que a população siga acompanhando os avisos oficiais e redobre a atenção em pontos críticos da cidade.