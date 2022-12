Trânsito se reúne com CPFL para discutir solução para fiação fora dos padrões

Na segunda-feira, 15, o Diretor de Trânsito Luis Gustavo Pereira reuniu-se com representantes da CPFL Energia para discutir o problema das fiações de energia, internet e telefonia que estão fora do padrão no município.

Estiveram presentes o Consultor de Relacionamento Gerivaldo de Jesus Nunes, o Coordenador de Operações de Campo Euripedes Raphael Filho, o Técnico Programador Airton Pando e o Engenheiro de Obras e Manutenção Luiz Renato Braz Pontes, todos da equipe de atendimento da CPFL Campinas.

Conforme explicou Pereira, esse foi um início de contato com a companhia para essa finalidade. Por enquanto, ainda não há definição de quais medidas serão tomadas.