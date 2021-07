Transmissão solidária contará com participação especial dos instrumentistas Derico Sciotti e Diego Figueiredo, além dos alunos do Projeto Retreta

Aidan será beneficiada com live inédita e exclusiva em Artur Nogueira

Neste momento delicado de pandemia, a solidariedade é um dos melhores caminhos para minimizar os efeitos destes tempos difíceis. Diante disso, a Prefeitura de Artur Nogueira decidiu apoiar a “Live do Bem”, iniciativa que visa proporcionar música de qualidade além direcionar doações para uma instituição social do município.

Para abrilhantar a transmissão solidária estarão presentes dois grandes instrumentistas brasileiros, Derico Sciotti e Diego Figueiredo, além da participação especial dos alunos do Projeto Retreta. A entidade local que receberá 100% das doações da live será a Assistência de Idosos Desamparados de Artur Nogueira, a qual passa por grave dificuldade financeira.

O evento on-line será no dia 27 de julho, às 20h, via Canal do YouTube da Aidan.

O maestro do Projeto Retreta, Ricardo Michelino, defende que a boa música é uma ferramenta importante para trazer alegria e esperança ao cenário pandêmico. “É muito gratificante testemunhar a sensibilidade do governo municipal em oferecer essa ação cultural e porque não dizer de acolhimento à população. Somente as manifestações artísticas-culturais são capazes de produzir o alívio da alma e, nesse caso, em específico, o privilégio de recebermos em nosso município dois dos maiores expoentes da música instrumental brasileira é no mínimo espetacular”, comemora o músico.

E acrescenta: “Estou certo de que esse momento ficará marcado em nossas melhores memórias. Não somente pelo brilho musical, mas também pela ação de solidariedade em prol da Aidan. Parabéns sr prefeito Lucas Sia por cuidar tão bem da sua população”.

O chefe do Poder Executivo, Lucas Sia (PSD), reflete sobre os longos meses nos quais a população vem passando sem ter vida social plena. “A pandemia deixa seus efeitos econômicos devastadores, mas sobretudo há as consequências psicológicas. A realização desta live, com grandes artistas, é muito bem-vinda neste momento delicado em que precisamos de felicidade e esperança. Convido a todos que assistam, participem e ajudem a Aidan”, exclama.

Renato Carlini é o secretário de Cultura e Turismo de Artur Nogueira e conta que a live será transmitida em um local histórico e que vem passando por revitalização. “A transmissão ao vivo vai acontecer na Réplica da Estação. Além da nossa gestão demonstrar cuidado com o patrimônio local, também prezamos por eventos que tragam entretenimento e solidariedade. É gratificante ver que a cidade é movida por sentimentos que beneficiam quem precisa de fato”, pontua.

Segundo a organização, os objetivos são oxigenar a música popular brasileira, promover uma ação social e, trazer lazer e entretenimento aos munícipes. Tudo isso garantindo todos os protocolos de segurança.

Instrumentistas brasileiros

Derico Sciotti é um dos maiores expoentes da música brasileira. Ficou conhecido popularmente por fazer parte do sexteto do Jô Soares por várias décadas.

Já Diego Figueiredo, com uma carreira sólida nos Estados Unidos, foi considerado pelo Montreux Jazz Festival, um dos maiores guitarristas do mundo. Foi indicado ao Grammy 2020.