Três homens são presos após roubo a residência em Santo Antônio de Posse; cofre, joias e arma foram recuperados em Jaguariúna

Ação conjunta entre as Guardas Municipais dos dois municípios terminou com os suspeitos detidos após perseguição em área de mata

Três homens foram presos na manhã desta sexta-feira (17) após um roubo a residência em Santo Antônio de Posse. O crime aconteceu por volta das 10h, em uma casa localizada na Rua Antônio Brasil Camargo, no bairro Portal das Pérolas.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima — funcionária da residência — relatou que realizava a limpeza do imóvel quando ouviu o portão sendo aberto. Acreditando que se tratava da proprietária, foi até os fundos da casa e acabou surpreendida por dois homens mascarados. Armados, eles anunciaram o assalto e exigiram dinheiro e o cofre.

Os criminosos entraram na residência e reviraram os cômodos em busca de objetos de valor, enquanto a vítima era mantida sob vigilância. Após recolherem joias e o cofre, fugiram em um veículo GM Kadett vinho em direção a Jaguariúna.

Durante patrulhamento na área do Bairro Guedes no município vizinho, equipes da Guarda Municipal de Jaguariúna se depararam com o automóvel em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os ocupantes abandonaram o carro e correram para uma área de mata, mas foram capturados após perseguição com apoio do Canil.

Dentro do veículo, os guardas encontraram o cofre, joias e outros objetos roubados, que foram reconhecidos pela vítima. Os suspeitos confessaram o crime e informaram ter descartado a arma usada durante a ação, posteriormente localizada pelas equipes.

Os três homens — dois moradores de Jaguariúna e um de Santo Antônio de Posse — foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. O material recuperado foi devolvido à vítima.