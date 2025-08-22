Turismo divulga potencial de Mogi Guaçu em evento promovido pelo Governo Federal

Mogi Guaçu participa essa semana, entre os dias 21 e 23 de agosto, em São Paulo, do Salão do Turismo 2025 – evento promovido pelo Ministério do Turismo para incentivar o setor e apresentar às empresas do segmento de viagens os atrativos de cidades das mais diferentes regiões do país.

O município está representado, neste encontro, pelo secretário municipal de Turismo, Antonio Henrique Corsi, que levou ao estande da Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, a AMITESP, material de divulgação do potencial turístico e gastronômico local, bem como produtos artesanais fabricados na cidade, incluindo cachaças da região da Roseira.

“A participação ativa em eventos como esse contribui para colocar Mogi Guaçu no radar dessas empresas. A intenção é mostrar o que temos de bom para que sejamos inseridos em roteiros de turismo pelo interior paulista”, avalia o secretário.

A presença no Salão de Turismo marca o início de uma semana que promete ser decisiva para o fortalecimento do setor em Mogi Guaçu. Na próxima quarta-feira, 27 de agosto, a cidade poderá se tornar, oficialmente, um Município de Interesse Turístico (MIT) reconhecido pelo Governo do Estado. A proposta será votada junto a 69 outros pleitos na Assembleia Legislativa de São Paulo.

“Passar à condição de MIT é uma luta que vem sendo travada pelo prefeito Rodrigo. Estamos muito entusiasmados com essa possibilidade que, agora, está tão próxima. É um reconhecimento que fortalece a divulgação e que assegura novos investimentos para aperfeiçoarmos o setor”, disse Corsi.