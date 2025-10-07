UBS 12 DE SETEMBRO TEM NOVO NÚMERO DE TELEFONE PARA CONTATO COM PACIENTES

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) 12 de Setembro está utilizando um novo número de telefone para contato com os pacientes: 19 99848-8612.

O canal será utilizado para agendamentos, confirmações de consultas, orientações e demais informações relacionadas aos atendimentos realizados na unidade. A mudança tem como objetivo aprimorar a comunicação com os usuários e tornar o atendimento mais ágil e eficiente.

A Secretaria de Saúde reforça a importância dos pacientes atualizem seus cadastros e ficarem atentos às mensagens enviadas pelo novo número, que passa a ser o canal oficial de comunicação da UBS 12 de Setembro.

Foto: arquivo