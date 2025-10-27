UBSs DE JAGUARIÚNA PROMOVEM AÇÕES DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, uma série de atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Florianópolis e Guedes para marcar o encerramento da campanha Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na UBS Florianópolis, pacientes e profissionais participaram da Caminhada Rosa, que percorreu as imediações da unidade em um gesto simbólico de apoio à causa. Após a caminhada, foi promovida uma palestra sobre autocuidado e prevenção, com orientações práticas sobre o autoexame das mamas, identificação de sinais de alerta e manutenção de hábitos saudáveis. O evento também contou com um café da manhã especial e o sorteio de brindes entre os participantes.

Já na UBS Guedes, a programação contou com uma Roda de Conversa conduzida pelo médico Pedro Júnior da Silva, abordando a importância do diagnóstico precoce e os principais cuidados para a saúde da mulher. A ação foi encerrada com um café da manhã de confraternização, reunindo pacientes e colaboradores da unidade.

“Mais do que encerrar uma campanha, nossas ações reforçam a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher e da prevenção ao câncer de mama, um compromisso que deve ser mantido ao longo de todo o ano”, ressaltou a Secretaria de Saúde.

Foto: divulgação