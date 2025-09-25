Último fim de semana do Rodeio de Jaguariúna promete energia e grandes shows

Festival terá shows de Ana Castela, Bruno e Marrone, Kacey Musgraves e Zé Neto & Cristiano

O Jaguariúna Rodeo Festival chega ao seu segundo e último final de semana com uma programação intensa que une tradição, música e emoção. O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro e promete novamente lotar a arena montada no Red Park, consolidando-se como um dos maiores rodeios do país.

Na sexta-feira (26), o público poderá acompanhar shows de Bruno e Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima e da dupla Diego e Arnaldo. Já no sábado (27), sobem ao palco Kacey Musgraves, Zé Neto & Cristiano, Nattan e Dennis. A diversidade musical vai do sertanejo ao forró, passando pelo pop e pelo funk, reunindo artistas nacionais e internacionais.

As montarias em touros, prova de maior destaque do rodeio, seguem como atração central, ao lado de modalidades como Três Tambores e Laço em Dupla. As finais acontecem a partir das 19h e serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Os ingressos podem ser adquiridos online ou nas bilheterias físicas do evento, com acesso feito por cadastro facial.