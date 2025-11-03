Um ano do incêndio: Prefeitura anuncia a conquista de novo micro-ônibus para a Saúde

Exatamente um ano após o incêndio criminoso que destruiu 11 veículos da frota da Saúde, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse anunciou nesta segunda-feira, 3 de novembro, que um novo micro-ônibus, avaliado em R$590 mil, está prestes a chegar e irá reforçar o transporte de pacientes do município.

O veículo integra o processo de reconstrução e fortalecimento da frota, que desde o ocorrido vem sendo ampliada e renovada pela atual administração. Atualmente, além das viagens internas, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o transporte diário de cerca de 150 pacientes para consultas, exames e tratamentos em outras cidades.

Desde o incêndio, a Prefeitura já adquiriu dois carros novos, modelo Argo, no valor de R$188 mil, recebeu duas ambulâncias doadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) e mantém o aluguel de dois veículos para garantir a continuidade dos atendimentos.

“Um ano atrás, aquele incêndio foi um dos dias mais difíceis da nossa cidade, mas não nos deixou parados. Com a chegada deste micro-ônibus, vamos ampliar ainda mais a capacidade de transporte e oferecer mais conforto e comodidade aos nossos pacientes”, afirma o prefeito Ricardo Cortez.

Além do reforço na frota, a administração municipal está trabalhando na etapa final das obras do Pronto Socorro Avançado, que deve ser inaugurado ainda no primeiro semestre de 2026, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a saúde em Santo Antônio de Posse.