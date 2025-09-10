Unicamp fará coleta em Mogi Mirim no próximo dia 30

Doação não dura mais do que 15 minutos e doador terá direito a atestado médico; cada bolsa pode salvar até 4 vidas

No próximo dia 30 deste mês, uma terça-feira, o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) estará em Mogi Mirim para realizar mais uma coleta de sangue. O evento acontece das 8h00 às 12h00 na Faculdade Santa Lúcia, localizada à rua Ulhôa Cintra, 346, no centro da cidade.

A organização ficará por conta do grupo de escoteiros “Os Desbravadores”. Quem for doar sangue terá direito a atestado médico para esta data, emitido pelo próprio Hemocentro. O processo é indolor e não dura mais do que 15 minutos. Vale destacar ainda que cada bolsa de sangue coletada pode salvar até 4 vidas.

Além da doação de sangue, a Unicamp vai cadastrar possíveis doadores de medula óssea. Para ser um doador, a pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos, mas os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. É necessário a apresentação de um documento com foto, como RG ou CNH.

Outra exigência é pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e não ter ingerido bebida alcoólica ou alimentos gordurosos no dia anterior. A equipe do Hemocentro recomenda ainda que o doador tome um café reforçado no dia da doação.

DEVE EVITAR

Não deve doar sangue quem estiver resfriado, gripado, com ferimentos recentes, com dengue ou com outras complicações de saúde. Quem foi submetido, recentemente, a procedimentos cirúrgicos e odontológicos, como extração de dente ou tratamento de canal deve evitar doar sangue.

Um dado interessante citado pelos técnicos da Unicamp que também é fator de impedimento para doação, a pessoa ter feito, recentemente, exames de endoscopia, colonoscopia ou rinoscopia, assim com tatuagem, maquiagem definitiva ou micropigmentação. Gestantes, quem está amamentando ou quem colocou, recentemente, piercing ou brinco em local sem mucosa, deve evitar a doação, assim como quem foi recentemente imunizado contra a Influenza, Covid ou dengue.

NÃO PODE DOAR

Além das pessoas que estão temporariamente impedidas de doar, também há aqueles que jamais deverão se submeter ao processo, como os portadores de hepatites A, B ou C, AIDS, doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas,

Parkinson ou é usuário de drogas ilícitas injetáveis. Para saber mais sobre impedimentos temporários e definitivos, acesse o site da Fundação Pró-Sangue: https://prosangue.sp.gov.br e o menu “Doação de Sangue”.

Além do pessoal do Hemocentro da Unicamp, da Santa Lúcia, a Prefeitura também vai disponibilizar uma ambulância no local e os organizadores ainda vão oferecer um lanche e água aos doadores.