Unidade do McDonald’s em Jaguariúna integra projeto nacional de energia limpa

Restaurante deixa de comprar energia de terceiros e passa a gerar sua própria eletricidade por meio de usina solar compartilhada com outros franqueados

A loja do McDonald’s em Jaguariúna passou a gerar a própria energia por meio de uma usina solar compartilhada, inaugurada em parceria com outros franqueados da rede.

A mudança marca um novo passo no compromisso com a sustentabilidade, a unidade, que desde 2022 já operava com energia adquirida no mercado livre, agora deixa de comprar energia de terceiros e passa a utilizar exclusivamente eletricidade proveniente de fonte renovável e autoproduzida.

A iniciativa faz parte de um projeto nacional desenvolvido pela Arcos Dorados, operadora da rede na América Latina, em conjunto com a empresa portuguesa EDP. Ao todo, 156 unidades do McDonald’s nas regiões Sudeste e Sul do Brasil são atendidas por esse modelo, que visa ampliar o uso de fontes limpas e reduzir os impactos ambientais.

A energia consumida pela unidade de Jaguariúna é gerada no Complexo Solar Novo Oriente, localizado em Ilha Solteira (SP), com capacidade de 254 MWac. O contrato firmado prevê o fornecimento de 7 MWm por um período de 12 anos, beneficiando 38 franqueados. Além disso, a parceria inclui a emissão anual de mais de 61 mil certificados de energia renovável (I-RECs), o que evita a liberação de cerca de 3 mil toneladas de CO₂ por ano.

Além da geração própria de energia, o restaurante adota práticas sustentáveis como o reaproveitamento da água gerada nos equipamentos de ar-condicionado, captação da água da chuva, coleta seletiva, reciclagem de materiais, espaço pet, ponto de carregamento para veículos elétricos e atuação em projetos de caráter social.

A iniciativa reforça o compromisso da rede com a transição energética e com os princípios de responsabilidade socioambiental, alinhando-se às metas globais da Arcos Dorados, que já opera com 96% de energia renovável nos restaurantes próprios no Brasil.

Sustentabilidade, inovação e compromisso com o futuro — agora também no Mc de Jaguariúna.