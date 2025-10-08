UniFAJ promove V Simpósio Nacional do Agronegócio e VI Workshop de Cultivo Sem Solo

Evento gratuito reúne especialistas para discutir inovação, sustentabilidade e tecnologia no setor agro nos dias 8 e 9 de outubro

O curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) realiza, nos dias 8 e 9 de outubro, o V Simpósio Nacional do Agronegócio e VI Workshop de Cultivo Sem Solo. O evento gratuito acontece das 19h às 21h30, no anfiteatro do campus 2, aberto a profissionais, estudantes e pesquisadores interessados em conhecer as tendências do setor. As inscrições devem ser feitas nesse link.

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Agronômica da UniFAJ, professor Ronan Pereira Machado, a proposta é integrar universidade, mercado e sociedade. “Nosso objetivo é discutir os desafios atuais do agronegócio e apresentar soluções inovadoras que contribuam para a formação dos alunos e para o desenvolvimento do setor”, destaca.

Com foco em inovação, sustentabilidade e tecnologia, o simpósio abordará temas como práticas modernas de produção, certificações, novos insumos, soluções sustentáveis e tecnologias aplicadas ao campo. “A programação contará com palestrantes convidados e momentos de interação, promovendo uma oportunidade única de troca de experiências e atualização profissional”, destaca o coordenador.

Confira abaixo a programação completa do evento:

08/10

19h15 – Diferencial Competitivo do Agronegócio Brasileiro – Fabio Pereira (PwC Brasil)

20h00 – Apresentação do Projeto Flower Trials 2026 – Ana Paula Sá Leitão (Flortec) e Denis Martins (Veiling Holambra)

20h15 – Citrus Orgânico: produção, certificações e mercado – Bruna Tagliari (Citrus Tree)

21h15 – Tecnologia de Aplicação com Drones Agrícolas – Leandro Duarte Faria (GTR Insumos Agrícolas / TEX AGRO Pulverização)

09/10

19h15 – Iluminação Artificial na Agricultura – Daniela Guranieri (Lumina Agro)

20h15 – Bandejas Biodegradáveis para Formação de Mudas – Gustavo Lemes (Vitalizem)

SERVIÇO

V Simpósio Nacional do Agronegócio e VI Workshop de Cultivo sem Solo

Data: 8 e 9 de outubro

Horário: 19h

Local: Auditório da UniFAJ – Campus 2 (Rodovia Adhemar Pereira de Barros, km 127, Jaguariúna/SP)

Inscrição gratuita neste link

Sobre UniFAJ e UniMAX

Com 26 anos de atuação e mais de 10 mil alunos formados, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX), ambos do Grupo UniEduK, são instituições reconhecidas pelo MEC com nota máxima (5). São mais de 50 cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio, distribuídos entre 8 campi nas cidades de Jaguariúna e Indaiatuba, no interior de São Paulo. A estrutura inclui hospitais veterinários, centros de especialidades médicas, clínicas médicas e laboratórios modernos. O modelo de ensino é baseado em metodologias ativas de aprendizado e os cursos presenciais contam com pelo menos 50% de aulas práticas desde o início, além de certificações intermediárias nas modalidades EAD, extensão, pós-graduação e MBA.