VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM JAGUARIÚNA É REALIZADA NA SEDE DA UVZ

A vacinação antirrábica de cães e gatos em Jaguariúna mudou de local. Agora, a imunização é feita exclusivamente na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) — no Campus 2 da UniFAJ, em frente à recepção do hospital veterinário, no bairro Tanquinho.

O atendimento é somente com agendamento prévio pelos telefones (19) 3867-9700, ramais 3051, 3052 ou 3053.

No dia, os tutores devem levar:

Guia e coleira (para cães)

Caixa de transporte (para gatos)

Cartão Cidadão e documento com foto

A vacinação é anual e essencial para proteger os animais e toda a comunidade contra a raiva. Em caso de contato de animais com morcegos, avise imediatamente a UVZ.

Vídeo, edição e fotos: Diego Monarin