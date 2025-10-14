VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM JAGUARIÚNA PASSA A SER REALIZADA NA SEDE DA UVZ

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna informa que a vacinação antirrábica de cães e gatos mudou de local. A partir de agora, a imunização passará a ser realizada exclusivamente na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), localizada no Campus 2 da UniFAJ, em frente à recepção do hospital veterinário, no bairro Tanquinho.

Até então, o serviço era oferecido no Posto de Atendimento Médico Veterinário do bairro Roseira de Baixo. Segundo a secretaria, a mudança tem como objetivo oferecer mais estrutura e segurança para os animais e seus responsáveis.

O atendimento é feito mediante agendamento prévio pelos telefones (19) 3867-9700, nos ramais 3051, 3052 ou 3053.

No dia agendado, é necessário levar guia e coleira de contenção para cães, caixa de transporte para gatos, Cartão Cidadão do responsável e documento com foto.

A Secretaria de Saúde reforça que a imunização contra a raiva é anual, além de destacar a importância de manter a vacinação em dia para proteger os animais e prevenir a transmissão da raiva aos seres humanos.

Para o controle e a prevenção da raiva animal, a Secretaria de Saúde também orienta que os responsáveis por cães e gatos que tiveram contato com morcegos informem imediatamente a Unidade de Vigilância de Zoonoses. Sempre que possível, recomenda-se que o animal não seja descartado, pois isso permite que o órgão adote as medidas necessárias de avaliação e controle.