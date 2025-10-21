Vestibular 2026: UniFAJ está com inscrição abertas para mais de 20 cursos de graduação

Candidatos podem optar pela redação online ou pelo uso da nota do Enem

O Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026, para mais de 20 cursos de graduação, nos formatos presenciais e EAD. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem se inscrever exclusivamente no site https://unifaj.grupounieduk.com.br/.

No ato da inscrição é preciso indicar o curso, turno e modalidade pretendidos, podendo escolher apenas uma opção. O candidato deve ainda escolher a data da prova, que pode ser feita logo após a finalização do processo de inscrição.

O vestibular será composto por uma redação online em língua portuguesa, com peso de 10 pontos e duas horas de duração, realizada na plataforma digital da instituição no dia e horário escolhidos pelo candidato. O resultado é disponibilizado imediatamente após a conclusão da prova, permitindo que o candidato dê sequência ao processo de matrícula.

Outra opção é utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que o candidato tenha obtido, no mínimo, 300 pontos na redação. O edital para o Processo Seletivo Unificado 2026 da UniFAJ está disponível na íntegra aqui.

Para o diretor-geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta, o grande diferencial da instituição está em seu modelo acadêmico inovador e conectado às demandas da sociedade. “Acreditamos que a formação acadêmica precisa ir além do ensino tradicional. Nosso projeto pedagógico é inovador e diferenciado, porque proporciona ao aluno experiências práticas desde o início da graduação, em contato direto com a comunidade e com os desafios reais do mercado. É dessa forma que preparamos profissionais completos, éticos e prontos para transformar a sociedade”, ressalta.

Diferenciais

Com infraestrutura moderna, corpo docente altamente qualificado e forte integração entre teoria e prática, a UniFAJ se destaca pelo projeto pedagógico inovador, que conecta o aprendizado em sala de aula com experiências reais de mercado.

Além disso, a instituição mantém parcerias estratégicas com empresas e promove atividades de extensão que fortalecem a formação profissional e cidadã dos estudantes. Outro destaque é o curso de Medicina da UniFAJ, que recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC), consolidando a excelência acadêmica da instituição.

A UniFAJ atualmente é composta por cinco campi: campus 1, campus 2, Interclínicas, Hospital Veterinário e Centro de Clínico de Especialidades Médicas (CCEM), todos no município de Jaguariúna.

Confira a lista completa de cursos oferecidos pela UniFAJ:

Cursos presenciais:

– Administração (noturno)

– Arquitetura e Urbanismo (noturno)

– Biomedicina (diurno e noturno)

– Ciência da Computação (noturno)

– Ciências Contábeis (noturno)

– Direito (diurno e noturno)

– Educação Física (diurno e noturno)

– Enfermagem (noturno)

– Engenharia Agronômica (diurno e noturno)

– Engenharia Civil (noturno)

– Engenharia de Controle e Automação (noturno)

– Engenharia de Produção (noturno)

– Engenharia Elétrica (noturno)

– Engenharia Mecânica (noturno)

– Farmácia (noturno)

– Fisioterapia (diurno e noturno)

– Gestão de Recursos Humanos (noturno)

– Logística (noturno)

– Marketing (noturno)

– Medicina Veterinária (diurno e noturno)

– Nutrição (noturno)

– Pedagogia (noturno)

– Psicologia (diurno e noturno)

Cursos EAD:

– Administração

– Ciências Contábeis

– Gestão Financeira

– Gestão de Recursos Humanos

– Logística

– Marketing

– Pedagogia

– Processos Gerenciais

Sobre UniFAJ e UniMAX

Com 26 anos de atuação e mais de 10 mil alunos formados, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX), ambos do Grupo UniEduK, são instituições reconhecidas pelo MEC com nota máxima (5). São mais de 50 cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio, distribuídos entre 8 campi nas cidades de Jaguariúna e Indaiatuba, no interior de São Paulo. A estrutura inclui hospitais veterinários, centros de especialidades médicas, clínicas médicas e laboratórios modernos. O modelo de ensino é baseado em metodologias ativas de aprendizado e os cursos presenciais contam com pelo menos 50% de aulas práticas desde o início, além de certificações intermediárias nas modalidades EAD, extensão, pós-graduação e MBA.