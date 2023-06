Visita à SAMA proporciona aprendizado e conscientização aos alunos da Rede Municipal

Em sequência aos eventos do ‘Junho Verde’, efetivados em comemoração ao mês mundial do meio ambiente, alunos da Rede Municipal de Ensino conheceram a sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), histórico prédio da ‘Casa de Agricultura de Cosmópolis’.

As visitas aconteceram na terça-feira (27) e quarta-feira (28), coordenadas pelas equipes técnicas da SAMA, proporcionando aos alunos o conhecimento dos trabalhos ambientais executados no município.

Participaram das visitas os alunos das escolas municipais de ensino básico Antônio Pegorari e Monsenhor João Batista Maria Rigotti, conhecendo os setores da SAMA e projetos ambientais, com destaque ao viveiro municipal e canteiro de plantas medicinais.

A programação é uma parceria da SAMA com a Secretaria Municipal de Educação, com o apoio das equipes de ensino das escolas.

As atividades do ‘Junho Verde 2023’ continuam, confira o calendário de eventos e mais informações em nossas redes sociais e portal da Prefeitura de Cosmópolis.