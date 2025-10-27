Voluntários intensificam campanha para concluir restauro da Matriz Centenária de Jaguariúna

Grupo responsável pelas obras pede apoio do parque industrial da cidade e destaca momento decisivo para concluir o restauro do marco histórico da fundação

A comissão responsável pelo restauro da Matriz Centenária de Jaguariúna, um dos principais marcos culturais e simbólicos da cidade, lançou um apelo direto à comunidade e às indústrias instaladas no município para que contribuam financeiramente com a continuidade das obras. O grupo, formado por Galvão Queiroz, Terezinha Marion e Tomaz de Aquino Pires — professor da rede municipal de ensino por décadas e coordenador da Casa da Memória — intensifica a campanha e considera o momento crucial para garantir a preservação do principal monumento histórico de Jaguariúna. A prioridade agora é restauro da Torre e da parte interna da Matriz Centenária

“Estamos enviando ofícios com o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores e da Paróquia Santa Maria, pedindo que as empresas contribuam ajudando a salvar esse patrimônio histórico que é a Matriz Centenária”, afirma Tomaz de Aquino Pires.

Apesar do apoio popular recebido nos últimos meses, muitos representantes do comércio, famílias e empresas ainda não tiveram a oportunidade de contribuir. “Quem ainda não o fez pode assumir agora esse gesto de cidadania, com uma contribuição mensal que não fará falta, mas que fará toda diferença neste momento”, reforça.

Reboco lateral da parte externa da Igreja durante o restauro. Foto: Reprodução/@restauromatrizcentenaria

Parte lateral após a restauração. Foto: Reprodução/@restauromatrizcentenaria

Um marco de fé e identidade

A Matriz começou a ser erguida em 1889, a pedido do fundador da cidade, Coronel Amâncio Bueno, e foi inaugurada em janeiro de 1895, na Praça Umbelina Bueno, marco zero de Jaguariúna. Projetada pelo engenheiro alemão Guilherme Giesbrecht, a igreja reúne elementos do barroco e do gótico alemão, sendo considerada um dos templos mais antigos e singulares do interior paulista.

Tomaz, que há décadas se dedica à preservação da história local, recorda sua ligação pessoal com o templo. “A Matriz é parte da minha vida e da vida de Jaguariúna. Fui batizado ali, meus filhos também. Já fiz campanhas por bancos, por instrumentos, por ventiladores — e hoje, a maior campanha é pela própria sobrevivência da igreja. Ela é o coração da nossa fé e da nossa história”, relata.

O professor explica que a deterioração provocada por infiltrações, pombas e ação do tempo exigiu um trabalho técnico delicado e caro, executado com recursos limitados.

“O telhado foi restaurado, o forro barroco recuperado e a estrutura reforçada com amarras metálicas. Fizemos drenagem ao redor da igreja para eliminar a umidade que destruía as paredes. Agora faltam a revisão elétrica, o acabamento interno e o restauro da torre principal”, detalha.

Campanha mobiliza voluntários e eventos beneficentes

O restauro vem sendo realizado com muito esforço e poucos recursos. “O primeiro orçamento, em dezembro de 2023, ficou em R$ 1.050.000. Temos um gasto de cerca de R$ 30 mil por mês, e até agora só o povo vem ajudando”, explica Tomaz.

Segundo ele, já foram restaurados os rebocos laterais da igreja, o forro barroco alemão, o telhado e o madeiramento original, feitos com madeira de lei em ótimo estado. “O que foi danificado, a gente trocou. Fizemos até uma drenagem no entorno da igreja, porque a umidade subia pelas paredes e estourava todo o reboco.”

Com o telhado e o forro prontos, agora faltam a revisão elétrica, o reforço da alvenaria e o restauro da torre principal, considerada um dos símbolos de Jaguariúna.

O grupo também busca novos voluntários para ajudar na organização de jantares dançantes, rifas e campanhas nas redes sociais, com o objetivo de arrecadar fundos mensais que sustentem o andamento das obras.

As contribuições podem ser feitas por Pix (restauromarcozero@hotmail.com), pelo cofre instalado na Matriz Nova, ou via depósito bancário no Banco do Brasil (Agência 2200-4 / Conta 11.739-0).

Encerradas as missas em 8 de dezembro de 2023, a Matriz segue fechada para celebrações, recebendo apenas visitas técnicas. As atualizações do andamento das obras podem ser acompanhadas pelo perfil @restauromatrizcentenaria, nas redes sociais.