WORKSHOP GRATUITO SOBRE LINKEDIN E SITES DE EMPREGO TEM INSCRIÇÕES PRORROGADAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), prorrogou as inscrições do workshop gratuito “LinkedIn e Sites de Procura de Emprego”, voltado especialmente para jovens e pessoas que estão em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Agora os interessados poderão se inscrever até o dia da realização do curso, remarcado para esta quinta-feira, dia 28 de maio, das 13h30 às 15h30, no PAT de Jaguariúna, na Rua Cel. Amâncio Bueno, 735, no Centro.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas presencialmente no PAT ou pelo telefone (19) 3867-1422.

A iniciativa tem como objetivo orientar os participantes sobre como utilizar ferramentas digitais de forma estratégica para aumentar as chances de contratação e melhorar a apresentação profissional no ambiente online.

Durante o encontro, os participantes aprenderão como criar e organizar um perfil no LinkedIn, além de receber dicas práticas sobre como se destacar diante dos recrutadores. O workshop também abordará a utilização de sites confiáveis de busca de emprego e estratégias para encontrar vagas alinhadas ao perfil profissional de cada candidato.