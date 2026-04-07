149 anos: ato cívico e shows marcam o aniversário de Mogi Guaçu no Parque da Família

Mogi Guaçu completa 149 anos de emancipação político-administrativa no dia 9 de abril, próxima quinta-feira. Uma programação especial foi feita para que a data possa ser comemorada no Parque da Família, na Praça Francisco Marchese, em frente ao Tiro de Guerra.

Um ato cívico, a partir das 16h, será realizado com o hasteamento das bandeiras e presença das autoridades do município. Os hinos brasileiro e do município serão executados pela Banda Marcial Luizinho Lanzi, que tem a regência de Adriano Tonon. Os músicos vão preparar um repertório especial após o ato cívico.

A partir das 17h, uma programação musical promete não deixar ninguém parado. Vão se apresentar Sambatrês, Rotta do Som e Relive com Matheus, do Br’oz. A entrada é franca e o local vai contar com Praça de Alimentação durante todo o evento.

Cultura

A Secretaria de Cultura fez uma programação especial para as comemorações dos 149 anos de Mogi Guaçu. Nesta terça-feira, dia 7 de abril, acontece mais uma edição do Canta Guaçu, às 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A apresentação contará com a participação da Banda Sinfônica de Mogi Guaçu e dos corais da Corporação Musical Marcos Vedovello. A entrada é gratuita, mas precisa da reserva de ingressos pelo link: https://megabilheteria.com/evento?id=20260317182249 . O público também pode contribuir com a doação de 1 litro de leite.

Na quarta-feira, dia 8 de abril, acontece o Encontro de Coros, também no Teatro Tupec. O evento, que reunirá vozes de diferentes grupos, será a partir das 19h30. Vão se apresentar: Coral Infanto Juvenil da Corporação Marcos Vedovello, Coral da Corporação Musical Marcos Vedovello, Coral Infanto Juvenil da Banda Santa Terezinha, Coral PAS! e Coral Santa Teresa.

A entrada é gratuita, porém é necessário reservar o ingressos previamente pelo link: https://www.instagram.com/p/DWkEgxEkQMk/ . Além disso, o público é convidado para contribuir com a doação de um litro de leite, porque toda a arrecadação será destinada para a Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, reforçando o caráter solidário do Encontro de Coros.

O 11º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra, que reúne olhares sobre a cidade e fortalece a conexão entre arte, memória e pertencimento, também integra a programação cultural de aniversário da cidade. Nesse ano, o concurso totalizou a inscrição de 10 participantes, sendo oito na categoria adulta e dois na juvenil. Ao todo, foram inscritas 45 fotografias, das quais 37 foram selecionadas para a mostra oficial.

A exposição das obras selecionadas será aberta ao público no período entre 7 de abril e 3 de maio, no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. Já a cerimônia de premiação, com entrega de troféus para os vencedores e destaques do concurso, está marcada para o dia 15 de abril, às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no segundo piso do mesmo espaço cultural.

E, para fechar a programação, acontece o Dança Guaçu 2026 nos dias 24 e 25 de abril, no Teatro Tupec do Centro Cultural, sempre às 19h30. As escolas de dança interessadas em participar podem fazer a inscrição até o dia 15 de abril de forma online por meio do link: https://bit.ly/inscricaodancaguacu26, ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

A programação irá contemplar diferentes estilos de dança. Na sexta-feira, 24 de abril, as apresentações incluem balé clássico, danças urbanas, estilo livre, danças folclóricas e dança contemporânea. Já no sábado, 25 de abril, estão previstas as modalidades de jazz, dança de salão, dança gospel e k-pop.