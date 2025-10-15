16 de outubro: Dia Mundial do Pão: Panificadora da região prova que o alimento também transforma vidas!

Com produção diária de mais de 40 mil pães, Bambini reverte resultados para projetos que beneficiam milhares de famílias na região.

O Dia Mundial do Pão é celebrado em 16 de outubro e faz homenagem a um dos alimentos mais queridos pelos brasileiros. A data foi criada há cinco anos pela União Internacional dos Padeiros e Confeiteiros (UIB) para celebrar esse alimento milenar e amplamente consumido em diversas culturas. Ao longo dos séculos, o pão evoluiu em formas e sabores, tornando-se presença constante à mesa, principalmente no café da manhã e no lanche da tarde.

Na região de Campinas, a principal fabricante de pães é a Panificadora Bambini. Com mais de 50 anos de história, a empresa começou sua trajetória produzindo pães para cachorro-quente e hambúrguer com a finalidade de arrecadar recursos para a manutenção dos projetos socioassistenciais e educacionais do CEAK (Centro Espírita Allan Kardec). Atualmente, fabrica mais de 40 mil pães por dia, ultrapassando a marca de 1 milhão de unidades por mês, o equivalente a um pão por habitante da cidade a cada mês.

“São 50 toneladas de massa utilizadas mensalmente para produzir todo esse volume. Para nós, o pão tem um significado muito especial. Há mais de meio século, ele nos move e, de sua venda, provém a maior parte dos resultados que nos possibilita viabilizar atendimento a mais de 1.300 famílias em vulnerabilidade na região”, explica Paulo Pontes, presidente do CEAK.

Com fábrica localizada na região da Vila Nova, a Panificadora Bambini oferece variedade com mais de 40 tipos de pães, que abastecem toda a região de Campinas. Entre as opções, estão o tradicional pão francês, pães para cachorro-quente e hambúrguer; pão caseiro, australiano e ciabatta; e também mini pães enriquecidos com ingredientes como cenoura, espinafre, alho, batata, cebola, cebolinha verde e salsa, que são muito procurados para festas, lanches escolares e refeições rápidas.

Com gestão 100% voluntária e criada com finalidade social, nos últimos dois anos a Bambini repassou cerca de R$3,5 milhões, aproximadamente R$150 mil ao mês, para a manutenção do atendimento gratuito a 1.300 crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social na região.

Em 2024, as três creches do CEAK (Centro Espírita Allan Kardec) em Campinas, apoiadas pela Panificadora Bambini, atenderam 367 crianças em período integral, no Instituto Popular Humberto de Campos (IPHC), Mãe Luiza e Gustavo Marcondes. Na área de assistência social, o IPHC e o Educandário Eurípedes acolheram, instruíram e promoveram o desenvolvimento de 627 crianças, jovens e adultos. O Instituto Humberto de Campos emprestou 1.088 itens de mobilidade, entre cadeiras de rodas, andadores e muletas, a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Casa de Apoio à Vida também teve papel fundamental, acolhendo 120 gestantes nas oficinas de maternagem e promovendo a capacitação de 50 mulheres por meio de cursos nas áreas de beleza, kit para festas e cuidados com idosos. Como parte das ações sociais, milhares de peças de vestuário, móveis, utensílios domésticos, cestas básicas, enxovais e sacolas de Natal foram distribuídos a famílias de Campinas e região.

Mais informações em: www.bambini.com.br

