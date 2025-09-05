19ª Copa Mandi de Futsal de Mogi Guaçu é iniciada com apresentação das equipes

A cerimônia de abertura da 19ª Copa Mandi de Futsal de Mogi Guaçu – Sub 9, 11, 13 e 15 – aconteceu na noite desta quinta-feira, 4 de setembro, no Ginásio Municipal de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento, que pela primeira vez teve uma abertura oficial, contou com a participação de 1.000 pessoas entre atletas, dirigentes e público em geral.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), a cerimônia de abertura contou com o desfile de 220 atletas representado as 22 equipes inscritas na competição. Em 2025, 64 times irão disputar o torneio dentro das quatros categorias (sub 9, 11, 13 e 15) da 19ª Copa Mandi de Futsal de Mogi Guaçu.

Neste ano, participam as seguintes equipes: Amigos da E9, Amigos do Futsal, BTS, Chaparral Futebol Clube, Craques Guaçuano, SEL/Lagoa/Educabol, Escola do São Paulo, Escrete Tradição, Jardim Progresso, Meninos da Sul, Meninos do Horizonte, Meninos do Grêmio, Periferia dos Ypês F.C., Projeto Fênix, Projeto Igaçaba, Projeto Social Recanto, Santa Terezinha, SEL/Furno, SEL/Martinho Prado, Ypê Amarelo Fundão, LA 12/Tucura e Esporte Clube Mirim Craques.

Estiveram presentes no evento o secretário de Esporte e Lazer, Kleber Scalese Junior, e o secretário-adjunto da Pasta, Paulo Cesar Moreira, além do presidente da Câmara Municipal, Guilherme da Farmácia, e o vereador Paulinho Pereira.