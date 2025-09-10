1ª Pedreira CUP de Tênis começa neste sábado, 13 de setembro

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, inicia neste sábado, 13 de setembro, o início da 1ª edição da Pedreira CUP de Tênis, competição que será disputada nas tradicionais quadras de saibro dos clubes Vale Verde, Esporte Clube Santa Sofia e Centro de Treinamento Paulo Defendi.

“A Pedreira CUP vai reunir atletas locais e promover a integração por meio do esporte, movimentando o tênis da cidade em um formato inédito e solidário”, destacou na ocasião o Secretário de Esportes e lazer Emerson Godoy

Participaram da definição dos detalhes do Torneio representantes dos três clubes envolvidos: Marcos Ascencio e Silvio Tasso (Esporte Clube Santa Sofia), João Barbosa (Clube Recreativo Vale Verde) e Paulo Defendi (CT Defendi), além do Secretário Municipal Emerson de Godoy.

A competição será dividida em duas categorias: A e B. “Seguimos com o compromisso de fortalecer e incentivar o esporte em todas as modalidades em nosso Município. A Pedreira CUP será mais uma grande ação nesse sentido”, finalizou Emerson de Godoy.