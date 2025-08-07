1º Encontro de Autos Antigos é dica de passeio em Socorro (SP) no Dias dos Pais

Evento reúne relíquias do automobilismo e traz programação recheada com muito rock, performance com o piloto Carlos Cunha e carreata pela cidade

Para comemorar o Dia dos Pais, que tal passar um final de semana em Socorro, cidade portal do Circuito das Águas Paulista? A cerca de 130 Km da capital paulista e em torno de 1 hora de distância de Campinas, a cidade é conhecida por proporcionar diversas atividades desde o ecoturismo, passando pela aventura a compras.

Mas, desta vez que tal passear pelo 1º Encontro de Autos Antigos? O evento, que acontece entre os dias 8 e 10 de agosto, no Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi, reunirá relíquias do automobilismo e modelos clássicos. É uma oportunidade para entusiastas de automóveis, colecionadores e o público em geral poderem admirar veículos de diferentes épocas, compartilhar histórias e conhecimentos.

Neste encontro os proprietários de icônicos clássicos exibirão seus modelos bem preservados e a paixão por eles, permitindo que as novas gerações conheçam a evolução do design e da engenharia automobilística ao longo de décadas.

Além da troca de informações, o 1º Encontro de Autos Antigos de Socorro terá uma vasta programação com apresentação das bandas: @bandasaorock1 @bandasetegalooficial e animação com o @dj_alangodoy.

No domingo, dia 10 às 14h, o piloto Carlos Cunha, conhecido por suas habilidades em manobras radicais e por seus recordes no automobilismo e campeão da categoria Stock Car Light em 1998, fará uma apresentação especial. Após, os proprietários dos veículos farão uma carreata pela cidade, mobilizando o público e curiosos.

1º Encontro de Auto Antigos

De 8 a 10 de agosto – Das 8h às 19h

Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi

Rodovia Pompeu Conti, 3210 – Salto, Socorro – SP

Entrada 1k de alimento não perecível

Mais Informações sobre onde ficar, restaurantes e atividades no site da ASTUR – Associação do Turismo): www.socorro.tur.br