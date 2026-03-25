20 anos transformando vidas: CAPS II e CAPS AD celebram duas décadas com show de talentos no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Mental, promoveu na manhã desta terça-feira, 24 de março, um show de talentos para comemorar os 20 anos de atuação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) e do CAPS AD (Álcool e Drogas). O evento foi realizado no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. A data de fundação desse equipamento público é 16/03/2006.

O secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, destacou a importância da data para o município, porque a celebração simboliza duas décadas de compromisso com o acolhimento, o tratamento humanizado e a valorização da saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). “Este show de talentos celebra a saúde mental, a inclusão e o protagonismo dos usuários. É um marco que reforça o trabalho desenvolvido ao longo desses 20 anos”, disse.

A programação contou com apresentações de dança do ventre e dança circular, leitura de poemas autorais dos pacientes, além de encenações de teatro mudo e de um trecho da peça Aladim, apresentada pelo grupo Arte no Coração, que é formado por pacientes do CAPS II.

A iniciativa também teve como objetivo fortalecer o trabalho em rede e o cuidado compartilhado, evidenciando o impacto positivo dos serviços na promoção de qualidade de vida para os pacientes e seus familiares. “O CAPS não é apenas um serviço. É resposta, cuidado e presença do Poder Público na vida de quem mais precisa. Estamos fortalecendo a rede, ampliando o acesso e garantindo que o cuidado chegue a quem precisa. Cuidar da saúde mental é cuidar da dignidade das pessoas”, concluiu o secretário.