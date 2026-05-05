20 novas casas populares: Holambra dá mais um passo para ampliar o acesso à moradia digna

A Prefeitura de Holambra deu mais um passo para ampliar o acesso à moradia no município. Por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, será implantado um novo empreendimento habitacional de interesse social no Loteamento Residencial Van Den Broek, com a construção de 20 casas destinadas a famílias que se enquadrarem nos critérios da iniciativa. As orientações sobre inscrição e o processo de seleção serão divulgadas conforme cronograma. A próxima etapa será a publicação do edital de licitação para contratação da empresa responsável pelas obras, prevista para os próximos 60 dias. Após a conclusão do processo, serão adotadas as medidas necessárias para o início da construção.

Com investimento de cerca de R$ 4,5 milhões, o empreendimento reúne recursos federais e contrapartida do município. O projeto prevê unidades com varanda, dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e área de serviço. Organizado na forma de vila, contará com área de lazer equipada com churrasqueira, banheiros acessíveis, parquinho infantil, praça de convivência e espaços com jardim.

O diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Maxwell Campos, afirma que a iniciativa integra uma estratégia ampla. “A implantação dessas unidades faz parte de um processo de estruturação da política habitacional, que envolve diagnóstico da demanda, organização do cadastro, captação de recursos e desenvolvimento de projetos alinhados à realidade da cidade”, explicou ele. ” Esta é uma região urbana consolidada, com acesso à infraestrutura, equipamentos públicos, comércio, transporte e serviços, o que contribui para a integração das famílias à rotina da cidade.”

Segundo o prefeito do município, Fernando Capato, o avanço do projeto representa uma conquista importante para o município. “Estamos trabalhando para que a política habitacional de Holambra saia do papel e se transforme em resultados concretos para a população. Esse empreendimento é um passo importante para atender famílias que precisam de moradia adequada, com planejamento, responsabilidade e respeito à qualidade urbana de Holambra”, destacou.