22ª Campinas Restaurant Week tem data confirmada e abre inscrição para restaurantes participantes

Foto: Pasta Primavera é uma das opções do festival no Outback. Créditos: Outback / Campinas Restaurant Week

Festival acontece em setembro e já conta com 30 casas confirmadas.

A 22ª edição da Campinas Restaurant Week já tem data marcada: o festival gastronômico será realizado de 12 de setembro a 12 de outubro de 2025, e está com inscrições abertas para restaurantes que queiram integrar a programação. Com o tema “Uma Volta pela Itália”, a edição convida o público a viver uma verdadeira experiência sensorial inspirada na culinária italiana e os chefs e casas participantes são os protagonistas dessa jornada.

Reconhecido como um dos principais festivais gastronômicos do Brasil, o evento fomentar a gastronomia na cidade além de estimular o público a conhecer novos restaurantes, que tem a oportunidade de apresentar criações exclusivas, fortalecer o posicionamento e ampliar a fidelização do público.

“A Restaurant Week é mais do que um festival. É uma plataforma de visibilidade e relacionamento para o setor de gastronomia. Em cada edição, atraímos milhares de pessoas interessadas em descobrir novos sabores e experiências. Para os restaurantes, é um momento estratégico para gerar movimento, mídia e resultados”, destaca o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Como funciona?

Durante o festival, os restaurantes oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) com valores fixos, divididos em três categoria: Tradicional, Plus e Premium de acordo com a proposta e perfil da casa. Os chefs são convidados a destacar pratos inspirados na temática, que valorizam identidade da cozinha italiana, sem perder o toque pessoal e regional. Além disso, como em todas as edições, o festival mantém seu compromisso com a solidariedade e os clientes são convidados a adicionar R$ 2,00 ao valor do menu como doação voluntária à Casa Ronald McDonald Campinas, instituição que apoia crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

“Uma Volta pela Itália”’

Nesta edição, o festival presta um tributo à tradição afetiva da gastronomia italiana: aquela que transforma ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Inspirado por narrativas como a do filme Nonnas, da Netflix, a proposta é celebrar a mesa como espaço de partilha, afeto e sabor. Massas frescas, molhos artesanais, queijos intensos, carnes, ervas aromáticas e sobremesas clássicas são apenas o ponto de partida para que cada restaurante crie sua própria rota gastronômica pela Itália.

Como participar?

Restaurantes interessados em integrar o festival podem entrar em contato diretamente com a organização: captacao@restaurantweek.com.br

A lista completa dos participantes será divulgada no início de setembro no site oficial:

www.restaurantweek.com.br

Benefícios para os participantes:

● Aumento do fluxo de clientes durante o período do festival

● Maior visibilidade de marca com apoio de mídia local e nacional

● Campanhas de comunicação e marketing digital integradas

● Destaque nas redes sociais e site oficial da Restaurant Week

● Potencial de fidelização e conquista de novos públicos

● Apoio de imprensa e assessoria de comunicação

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do país. Com o propósito de democratizar o acesso à boa gastronomia e valorizar o trabalho de chefs e restaurantes, o evento movimenta o setor em períodos estratégicos para contribuir para o fortalecimento da cadeia gastronômica. Durante o festival, restaurantes selecionados criam menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, sempre inspirados por um tema. Além de proporcionar experiências únicas ao público, a iniciativa estimula a inovação, a fidelização de clientes e o aumento de fluxo nas casas participantes, consolidando-se como uma plataforma de visibilidade e crescimento para o setor.