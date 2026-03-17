23ª Campinas Restaurant Week passa a integrar o calendário oficial de eventos de Campinas e abre inscrições para restaurantes

Festival gastronômico anuncia nova edição com o tema “A Cozinha dos Campeões” e consolida ainda mais sua relevância ao entrar oficialmente na agenda institucional do município.

CAMPINAS, março de 2026 – A Campinas Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais consagrados do país, chega à sua 23ª edição na cidade em um momento histórico. Além de anunciar o tema deste ano, “A Cozinha dos Campeões”, o evento celebra a conquista de sua inclusão oficial no Calendário de Eventos do Município de Campinas.

A iniciativa, que reconhece a relevância do festival para o fortalecimento da economia local e para a valorização do setor gastronômico, foi viabilizada a partir do projeto liderado pelo vereador Nick Schneider, responsável por conduzir o processo de reconhecimento institucional do evento.

Como parte das celebrações, o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, será homenageado com o Diploma de Mérito Gastronômico de Campinas, honraria concedida pela Câmara Municipal a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e a projeção do setor gastronômico.

Inscrições abertas: oportunidade estratégica

Restaurantes de Campinas e região já podem garantir participação na 23ª edição do festival. Neste ano, o desafio criativo chega com o tema “A Cozinha dos Campeões”, proposta que conecta gastronomia e futebol ao convidar chefs a desenvolverem menus inspirados em seleções, países e momentos históricos da Copa do Mundo. O festival continua sendo a principal vitrine para casas que buscam:

● Atrair novos públicos com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos.

● Fortalecer a marca através de uma plataforma de mídia nacional e regional.

● Fidelizar clientes em um período de alta movimentação no setor.

Reconhecimento e Legado

A entrada no calendário oficial vai além de um reconhecimento simbólico: representa um selo de perenidade para o evento. “Fico muito feliz em reconhecer, através desse diploma, o trabalho do Fernando Reis, criador da Campinas Restaurant Week, um evento que valoriza a nossa gastronomia, fortalece os restaurantes da cidade e movimenta a

economia local. Ao incluí-lo também no calendário oficial de Campinas, garantimos ainda mais visibilidade e reconhecimento para uma iniciativa que já faz parte da cultura da nossa cidade.”, destaca o vereador.

A entrega do Diploma de Mérito Gastronômico a Fernando Reis – honraria que reconhece profissionais e estabelecimentos responsáveis por gerar empregos, estimular a inovação e fortalecer a identidade culinária local — ocorrerá durante a sessão solene de lançamento da 23ª edição, e simboliza a união entre o poder público e a iniciativa privada em prol da excelência culinária.

“A Restaurant Week é muito mais do que um festival. É uma plataforma de visibilidade e relacionamento. Este reconhecimento oficial e a homenagem da Câmara Municipal refletem o impacto real que geramos na cadeia produtiva de Campinas”, destaca Fernando Reis.

Como participar?

Restaurantes interessados em integrar a 23ª edição podem entrar em contato diretamente com a organização para garantir sua vaga: E-mail: captacao@restaurantweek.com.br

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é um dos principais festivais gastronômicos do país. Com quase duas décadas de atuação, o evento democratiza o acesso à alta gastronomia e movimenta o setor em períodos estratégicos, unindo inovação e tradição. Conheça mais em @restauranteweekbrasil e www.restaurantweek.com.br