2ª Divisão: Times com as melhores campanhas decidirão o título e já garantem vaga na elite do futebol de Mogi Guaçu em 2026

A final do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão será decidida entre os dois melhores time dessa temporada na classificação geral: Munhoz F.C (1º colocado) e Hawai (2º colocado). Além de brigarem pelo título de 2025, as duas equipes já garantiram seus lugares na elite do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de 2026.

O campeão da Segundona de 2025 será conhecido no próximo domingo, 14 de setembro, durante confronto marcado para começar a partir das 9h da manhã no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Para conhecer os finalistas da 2ª Divisão 2025, os dois jogos semifinais foram realizados durante esse fim de semana. As partidas aconteceram no Furno (semifinal l) e no Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista (semifinal 2).

No primeiro duelo entre Munhoz F.C. e Internacional F.C teve emoção do início ao final do jogo. Após empate em 1 a 1 entre as equipes no tempo regulamentar, o desempate do confronto foi decidido por meio das cobranças de pênaltis, no qual o Munhoz acabou vencendo por 6 a 5. Já na semifinal 2, o Hawai não teve dificuldade para avançar a grande final com uma goleada por 6 a 0 sobre o oponente do jogo, o Torino F.C.