3 Palavrinhas celebra 10 anos de história com show em Campinas

Considerado um fenômeno na internet e dono de um dos maiores canais do YouTube, o 3 Palavrinhas leva a turnê “3P é 10”, que comemora seus 10 anos de história, para o palco do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, localizado em Campinas, em duas apresentações. O show com classificação livre acontece no dia 27 de julho (domingo), às 11h e às 15h.

Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes, estúdio de animação responsável pelo sucesso do 3 Palavrinhas, garante que a turnê 3P é 10 será uma jornada emocionante para toda a família.

– A turnê trará as novas músicas do Volume 10, além de um repertório recheado de sucessos que marcaram a trajetória do 3 Palavrinhas. Tudo isso em um espetáculo completamente renovado, com figurinos inéditos, coreografias vibrantes e efeitos visuais inovadores, criando uma experiência imersiva e inesquecível para as crianças e suas famílias – afirma Marina;

Além de cenários incríveis e muita animação, o 3P é 10 conta com os personagens Sarah, Miguel e Davi no comando de toda a diversão, trazendo as canções que se tornaram populares no YouTube, onde a trupe tem 12 milhões de inscritos e com um alcance que ultrapassa os 13 bilhões de visualizações.

Depois de passar por Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte, a Turnê 3P é 10 já tem mais shows confirmados em Minas Gerais (Governador Valadares e Ipatinga) e no Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Os ingressos para o show em Campinas estão à venda no site da Ingresso Digital.

SERVIÇO: 3 Palavrinhas – Turnê 3P é 10 – Campinas (SP)

Local: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Endereço: Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina – Campinas – SP – CEP: 13092-500

Data: 27 de julho (domingo)

Horários: 11h e 15h

Classificação: Livre

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/17048/%E2%A03-palavrinhas-turne-comemorativa#