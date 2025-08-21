30ª Festa do Morango de Monte Alegre do Sul promete cultura, gastronomia e diversão para toda a família

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul, por meio do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, realiza a 30ª edição da tradicional Festa do Morango. O evento acontece nos finais de semana de 22 a 24 e 29 a 31 de agosto, e de 05 a 07 de setembro, no Centro Histórico da cidade, e traz uma programação especial, repleta de atrações culturais, gastronômicas, turísticas e comunitárias.

Símbolo da cidade, o morango ganha destaque ao lado da agricultura familiar e do trabalho dos produtores locais, que terão espaço para exposição e venda de frutas frescas, doces artesanais e pratos típicos. Além da tradicional praça de alimentação, os visitantes poderão acompanhar shows musicais, apresentações culturais e atividades voltadas para todas as idades.

Os horários de funcionamento serão: sextas-feiras, das 16h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h.

Primeira semana de programação

Sexta-feira, 22 de agosto

Palco Principal

19h00 – Abertura oficial com participação da Banda Santa Cecília

Praça da Alimentação

20h00 – Carol Herrera Duo

Praça do Morango

17h00 – Gu Pereira

Sábado, 23 de agosto

Praça da Alimentação

12h00 – Mario Neto (dupla sertaneja)

15h00 – Senati & Samuka (sertanejo)

18h00 – Adriana Voltan (MPB)

Praça do Morango

11h00 – Mario Leme (duo italiano)

16h00 – Beto Balanço (duo MPB)

Palco Principal

13h00 – Fanfarra Bamalo (Louveira)

14h00 – Apresentação de teatro

15h00 – Grupo Vivências Ciganas (dança)

19h30 – Orquestra Tons do Brasil

Domingo, 24 de agosto

Praça da Alimentação

12h00 – Camila Fran Lima Quarteto (jazz)

15h00 – Forró das Marias

18h00 – Banda Beat 22 (pop rock)

Praça do Morango

11h00 – Sérgio Estrada (sertanejo)

16h00 – Dinho Anicetto (MPB)

Palco Principal

11h00 – Orquestra de Viola Mogiana

14h00 – Parada do Morango – desfile pelas ruas da cidade

20h00 – Ké Graça (samba/pagode)