36 gols em seis jogos pela Copa Itapira de Futsal de Base

A Copa Itapira de Futsal de Base 2025 teve duas rodadas disputadas no Ginásio de Esportes ‘José Carlos Malandrin’, nos Prados. A competição é promovida pela SEL (Secretaria de Esportes e Lazer) da Prefeitura de Itapira.

Na quinta-feira, dia 15 de maio, a Santa Fé venceu o SEL Lions por 4 a 2 na categoria sub9 e superou a Recreativa ‘A’ por 2 a 1 no sub11. No sub13, a Recreativa goleou o Futsal Barão por 12 a 0.

Já nesta terça-feira, dia 20, a Recreativa ‘B’ derrotou o Santa Fé por 3 a 1 no sub11 e por 2 a 0 no sub13. No sub15, o Santa Fé ‘A’ aplicou 10 a 0 na equipe da SEL Prados.