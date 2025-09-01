4ª Imersão Condominial promove evento com foco em síndicos e profissionais da área em Campinas

Encontro acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro e reúne palestras, networking e experiências práticas voltadas à gestão de condomínios

Campinas recebe, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, a 4ª edição da Imersão Condominial, evento que se consolida como um dos principais encontros voltados à capacitação de síndicos, subsíndicos, administradores e profissionais do setor condominial. A programação será realizada no Hotel Premium Campinas e contará com painéis temáticos, palestras, dinâmicas e espaço de convivência.

Idealizada pela especialista Kelen Lazarin, a Imersão surgiu a partir da necessidade de criar um ambiente mais próximo e humanizado para troca de experiências entre gestores condominiais. “O evento nasceu de uma sugestão feita por uma síndica durante uma feira que organizávamos. A proposta era ter um espaço onde os síndicos pudessem conversar, se atualizar e participar de palestras com mais tranquilidade. E foi aí que a ideia de um retiro condominial começou a ganhar forma”, conta a organizadora.

Diferente de eventos tradicionais, a Imersão Condominial se propõe a unir conteúdo técnico, prática aplicada e convivência. Para isso, a edição de 2025 traz temas variados como ESG aplicado a condomínios, segurança patrimonial, autismo, envelhecimento, mediação de conflitos, legislação, além de inovações tecnológicas e sustentabilidade no setor.

Entre os destaques da programação estão:

Condomínio Seguro: Proteção, Prevenção e Prosperidade

Gestão Condominial sem Máscaras

Convivência e Crime: Quando o Conflito Vira Caso de Polícia

Síndico em Equilíbrio: Emoção, Espiritualidade e Fé na Gestão

Tecnologia, ESG, Controles Internos e Sustentabilidade

Segundo a organização, o evento deve reunir centenas de participantes de diferentes regiões, promovendo uma rede de contatos sólida e estratégica. “O grande diferencial é o equilíbrio entre teoria e prática. Criamos momentos para aprendizado, mas também para conexões verdadeiras entre os participantes, fornecedores e especialistas”, explica Kelen.

A expectativa é que os participantes saiam do encontro com mais do que aprendizado técnico. “Queremos que cada síndico volte para seu condomínio sentindo-se fortalecido, inspirado e parte de uma comunidade que compartilha soluções e desafios semelhantes.”

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo Sympla, através da página oficial do evento. A programação completa e demais informações estão disponíveis via QR Code divulgado nos canais da organização.

Serviço

25, 26 e 27 de setembro

Hotel Premium Campinas

Rua Novotel, 931 – Jardim Nova Aparecida, Campinas – SP

Realização: Kelen Lazarin

Contato:

19 9 99797-8398 e 19 9 9591 2000