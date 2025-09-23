5ª rodada do Campeonato Amador 2025 movimenta a manhã de domingo em Cosmópolis

Partidas ocorreram em diversos campos da cidade e foram marcadas por equilíbrio, goleadas e muita emoção

A 5ª rodada do Campeonato Amador 2025 agitou os campos de Cosmópolis neste domingo (21), com partidas emocionantes e resultados que mostraram o equilíbrio da competição. Ao todo, nove confrontos foram realizados pela manhã, distribuídos em diferentes campos da cidade.

No Campo das Laranjeiras, Sport Club Sociedad e Blackbull F.C. protagonizaram um duelo equilibrado, que terminou em 0 a 0. Na sequência, o Acadêmico E.C. acabou derrotado pelo Unidos Fut 7 por 2 a 0.

Já no Campo do Vila Nova, o Bela Vista teve uma atuação de destaque ao vencer o Bahia Júnior por 4 a 0. O E.C. Laranjeiras também conquistou uma vitória importante, superando o Velha Guarda por 1 a 0.

No Campo do 30 de Novembro, o Parças F.C. venceu o Colônia F.C. por 3 a 2, em uma partida movimentada. Em outro confronto, o Humildade F.C. aplicou uma expressiva goleada de 5 a 0 sobre o Quebrada Laranjeiras.

No Campo do Mancha, a equipe da casa foi superada pela A.A. Juventude por 3 a 2. Já o Meia Boca F.C. venceu o Entre Amigos por 4 a 2.

Fechando a rodada, no Ginásio de Esportes, o Parque Ester F.C. levou a melhor sobre o Havaí F.C.C., vencendo por 3 a 1.

A próxima rodada, a 6ª do campeonato, está marcada para o próximo domingo, dia 28, com novos confrontos que prometem agitar os gramados da cidade mais uma vez.