8ª Maratona de Campinas acontece neste domingo com recorde de inscritos e integra aniversário da cidade

A 8ª Maratona de Campinas será neste domingo, 20 de julho, como parte da programação oficial dos 251 anos de Campinas. O evento esportivo, que já se tornou tradição na cidade, bateu recorde de participação este ano, com 2.513 atletas inscritos.

A largada está marcada para as 6h30, na Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), na altura do número 1.300, no bairro Cambuí. A maratona conta com diferentes percursos, com distâncias de 7 km, 14 km, 21 km (meia maratona) e o trajeto completo de 42 km (maratona oficial).

Retirada dos kits para inscritos

A retirada dos kits para os corredores será na sexta-feira e no sábado, 18 e 19 de julho, das 10h às 20h, no Shopping Iguatemi Campinas. O ponto de entrega será ao lado da loja C&A, no piso 1 do centro de compras. Os atletas que completarem a maratona receberão uma camiseta finisher, item de reconhecimento pela prova concluída. A prova é organizada pela Prefeitura de Campinas, em parceria com a VTV SBT.

Campinas lidera número de atletas inscritos

Os atletas campineiros são maioria entre os participantes, com 1.077 inscritos. O evento também atraiu corredores de diversas cidades da Região Metropolitana e do Estado de São Paulo:

• Valinhos: 80 atletas

• São Paulo (capital): 64 atletas

• Hortolândia: 57 atletas

• Paulínia: 54 atletas

Entre os destaques da competição, 364 atletas irão disputar a maratona completa (42 km), enquanto a meia maratona (21 km) reunirá 659 corredores.

Estrutura

A corrida será acompanhada por profissionais que atuarão diretamente no suporte aos atletas participantes. Os vencedores das provas masculina e feminina, no percurso de 42 km, ganharão o prêmio de R$ 6 mil. Nos outros percursos, os cinco primeiros colocados receberão troféus e todos os que concluírem a prova ganharão medalha personalizada.

A organização oferecerá toda a estrutura de hidratação e frutas. Profissionais da saúde também estarão presentes para realizar o atendimento médico em caso de necessidade.

Número recorde de inscritos

O número recorde de corredores reforça a intenção da secretaria de Esportes e Lazer de projetar Campinas como um dos principais municípios do país, na prática da atividade física, utilizando a maratona como importante ferramenta para disseminar este desafio.

“O crescente interesse dos atletas em participar da Maratona de Campinas é o reflexo da boa organização, da qualidade de excelência que a prova apresenta no geral e o reconhecimento da importância que o esporte tem na vida de todos nós. Aliado ao aspecto técnico, tem a parte simbólica do evento que integra o calendário das festividades do aniversário da cidade”, afirmou Eduardo Moraes secretário de Esportes e Lazer em exercício.

O diretor Executivo da VTV SBT Marcus Mansur, organizador do evento, também falou sobre a força da Maratona de Campinas. “É uma honra para a VTV poder fazer parte da organização deste grandioso evento que se tornou a Maratona de Campinas. Nesta 8ª edição chegamos ao recorde de inscritos, isso mostra que além do atleta campineiro, a região prestigia o evento na semana de aniversário da cidade. Importante reforçar que as corridas de rua tem se tornado o esporte queridinho de grandes marcas locais e nacionais, neste ano mais de 12 empresas estão apoiando o evento”.

Kits retirada

As inscrições foram feitas no site oficial da competição: minhasinscricoes.com.br/Evento/MaratonadeCampinas . Os valores ficaram na faixa de R$ 165 a R$ 230 e ofereceram ao corredor a possibilidade de adquirir o kit de participação, do básico ao premium.

Serviço 8ª Maratona de Campinas

Provas: 7 km, 14 km, 21 km e 42 km

Dia: 20 de julho

Local: Avenida José de Sousa Campos (Norte Sul), nº 1300

Largada: às 6h30