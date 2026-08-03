936 mulheres vítimas de violência doméstica recebem o Auxílio-Aluguel em julho na região de Campinas

Nos municípios paulistas que aderiram ao programa do Governo do Estado, o repasse de julho totalizou R$ 2,85 milhões para mais de 5,7 mil mulheres inscritas até junho

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) repassou R$ 468 mil para 936 mulheres, cadastradas até junho no programa Auxílio-Aluguel para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, implantado pelo Governo do Estado de São Paulo em fevereiro de 2025.

O número de mulheres beneficiadas nesta região quadruplicou no comparativo com o mesmo mês do ano passado, quando foram pagas 234 inscritas. Desde o início do programa, 1.465 mulheres já foram atendidas na região, totalizando repasse de mais de R$ 3,9 milhões no período.

Em 593 municípios paulistas cadastrados no programa, o repasse em julho, para as mulheres inscritas até o final de junho, ultrapassou R$ 2,85 milhões, atendendo mais de 5,7 mil mulheres. No comparativo com igual período do ano passado, o investimento é três vezes maior, mostrando a importância deste programa socioassistencial, que vem ampliando o acesso à proteção social e possibilitando que milhares de mulheres deixem ambientes de violência e iniciem uma nova etapa de suas vidas.

O aumento significativo reflete a ampliação do acesso à política pública e o fortalecimento da rede de proteção do Governo do Estado, ajudando quem realmente precisa romper o ciclo de violência e recomeçar com mais segurança. Para ampliar o programa, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) promove ações de capacitação com os municípios e Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), além de dar orientação individual para alinhamento de fluxos.

“A expansão do programa demonstra a efetividade de uma política pública que fortalece a rede de proteção social e garante condições para que mulheres em situação de violência reconstruam suas vidas”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém. “Mais do que números, estamos falando de uma política de Estado que transforma acolhimento em oportunidades reais para que as vítimas rompam o ciclo da violência com dignidade e autonomia”, complementa.

A iniciativa da SEDS fortalece a rede de cuidados e atendimento especializado do movimento SP Por Todas, com políticas públicas integradas para a proteção da mulher vítima de violência. A expansão e abrangência do programa, que já chegou a 593 dos 645 municípios paulistas, mostra a importância da política pública socioassistencial e do papel central da rede municipal de assistência social como porta de entrada para o benefício. Desde o início do programa, em fevereiro de 2025, mais de 9,1 mil mulheres receberam o benefício por pelo menos um mês, resultando em investimento superior a R$ 27 milhões.

Apoio para recomeçar – Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Auxílio-Aluguel concede um benefício mensal de R$ 500, por até seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. As mulheres cadastradas até o último dia de cada mês recebem o pagamento até o dia 10 do mês seguinte.

O programa Auxílio-Aluguel tem como objetivo garantir condições para que mulheres em situação de violência e vulnerabilidade possam romper o ciclo da violência, afastar-se do agressor e reconstruir suas vidas com segurança, autonomia e dignidade.

Podem acessar o benefício mulheres com medida protetiva expedida pela Justiça, residentes no Estado de São Paulo, em situação de vulnerabilidade social e cuja renda familiar, até o momento da separação, não ultrapasse dois salários mínimos. O cadastramento é realizado pela rede de assistência social dos municípios participantes. Após a análise e aprovação, o benefício é pago por meio da Poupança Social do Banco do Brasil, diretamente às beneficiárias.

Além do suporte financeiro, o programa articula outras políticas públicas municipais, ampliando o acesso a serviços de proteção social, orientação e acompanhamento às mulheres em todo o território paulista.

Onde buscar atendimento:

• Assistência Social:

CRAS – Centros de Referência da Assistência Social,

CREAS – Centros de Referência Especializados de Assistência Social,

Centro de Referência de Atendimento à Mulher

• Saúde:

UBS – Unidade Básica de Saúde,

PS – Pronto-Socorro,

Hospitais

• Segurança Pública:

DDM – Delegacia de Defesa da Mulher,

Distrito Policial,

Batalhão da Polícia Militar,

Corpo de Bombeiros

• Sistema de Justiça:

Ministério Público

Defensoria Pública

Ordem dos Advogados do Brasil