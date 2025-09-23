9º Festival Amparo em Foco recebe inscrições para seleção de fotografias para exposições

Fotógrafos profissionais, amadores e artistas visuais podem se inscrever gratuitamente até o dia 18 outubro; tradicional evento da fotografia do interior paulista, acontece de 5 a 9 de novembro em Amparo-SP

A nona edição do Festival de Fotografia Amparo em Foco recebe até o dia 18 de outubro as inscrições para as convocatórias das exposições coletivas “Ensaio Aberto” e “Trabalho”. Também já estão disponíveis as inscrições para o Varal Fotográfico 2025. A participação é gratuita e aberta para fotógrafos e artistas visuais, profissionais ou amadores, de todo o Brasil ou até mesmo aos que residam fora do país.

O Amparo em Foco acontece entre os dias 5 e 9 de novembro, quarta-feira a domingo, com atividades em três diferentes pontos no Centro Histórico de Amparo, estância localizada no Circuito das Águas Paulista a 130km de São Paulo e a 68 km de Campinas.

O Cine Foto Clube de Amparo, a Praça Monsenhor João Baptista Lisboa (Praça da Catedral) e a Ladeira das Artes recebem ao longo de cinco dias uma ampla agenda de atrações. Além das exposições, estão previstas palestras, oficinas e passeios fotográficos.

A programação completa será divulgada nas próximas semanas e poderá ser conferida no site oficial do evento (www.amparoemfoco.com.br) e nas redes sociais do festival.

Considerado um dos mais importantes eventos da fotografia do Estado de São Paulo, o festival é um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (MinC), e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil. A realização é da Mogiana Produções Culturais com apoio do Centro Cultural do Cine Foto Clube de Amparo.

COMO SE INSCERVER NAS CONVOCATÓRIAS

As inscrições das convocatórias “Ensaio Aberto” e “Trabalho” devem ser feitas exclusivamente pelos formulários online disponíveis nos links https://forms.gle/6hCz7i6h4933cA5r8 e https://forms.gle/urTmpN6mKQWr8SvC7, respectivamente, até as 23h59 do dia 18 de outubro (sábado). Os endereços são encontrados no site www.amparoemfoco.com.br., que disponibilizam o regulamento completo de cada uma das convocatórias.