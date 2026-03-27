A Tratterie Holandesa em Holambra destaca menu especial de Páscoa com pratos à base de peixe

Restaurante aposta em sabores sofisticados para quem deseja viver uma experiência gastronômica diferenciada na Semana Santa

A Semana Santa e a Páscoa são períodos marcados por tradições, e a gastronomia tem papel especial nesse momento. Em Holambra, quem busca uma experiência diferenciada pode encontrar no A Tratterie Holandesa um cardápio pensado especialmente para a época, com destaque para pratos à base de peixe.

Aberto diariamente para almoço, das 11h30 às 16h, o restaurante oferece opções que combinam sabor, sofisticação e ingredientes selecionados, ideais para quem deseja celebrar a data com uma refeição especial.

Entre os destaques da casa está o Abadejo Tropical, preparado com filé de abadejo acompanhado de purê de abóbora cabotiá, espinafre no azeite e um delicado vinagre de manga. O prato se destaca pelo sabor suave, textura firme e ausência de espinhos, sendo uma escolha refinada para quem aprecia a culinária à base de peixes.

A proposta do restaurante é proporcionar uma experiência gastronômica completa, unindo tradição, qualidade e apresentação, em um ambiente acolhedor que valoriza os momentos em família durante a Semana Santa.

As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99188-8927.

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