Abertas as inscrições para o Miss Artur Nogueira Mirim 2025

Meninas de 7 a 10 anos podem se inscrever até o dia 8 de agosto na loja Ki-Modinha; tema da 27ª edição é “Lindo Balão Azul”

Estão abertas as inscrições para a 27ª edição do tradicional concurso Miss Artur Nogueira Mirim. Com o tema “Lindo Balão Azul”, a edição de 2025 homenageia o icônico grupo musical infantil “A Turma do Balão Mágico”, sucesso dos anos 1980.

O evento é promovido pelo missólogo e organizador Paulinho Munhoz, em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira. “Após o sucesso do Miss Universo Artur Nogueira, em abril, e do recente Miss e Mister Terceira Idade, o Miss Mirim vem para completar a tríade dos concursos de beleza da cidade em 2025”, destaca Paulinho.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 8 de agosto – ou enquanto houver vagas – na loja Ki-Modinha, localizada na Avenida Dr. Fernando Arens, nº 474, no Centro. Podem participar meninas com idades entre 7 e 10 anos, residentes em Artur Nogueira. O número de vagas é limitado a 40 candidatas.

MISS MIRIM

Mais do que um concurso, o Miss Mirim busca valorizar a autoestima, promover integração e desenvolver habilidades como postura, desenvoltura e espírito de participação. “Ao longo dos ensaios, as meninas têm aulas de passarela, postura e dança, tudo com muita alegria e aprendizado”, comenta o organizador.

A vencedora da edição representará Artur Nogueira em concursos estaduais e será premiada com brindes oferecidos por comércios parceiros da cidade. A atual detentora do título é a jovem Sabrina Garcia.

O desfile final do concurso será realizado no dia 23 de agosto, sábado, no Teatro “O Fingidor”. A entrada é gratuita.