Academia da Guarda Municipal de Campinas forma mais 41 agentes

Formandos são de sete cidades paulistas; AGMC é referência na formação de guardas municipais e segue integralmente a Matriz Curricular Nacional

A Academia da Guarda Municipal de Campinas (AGCM), referência nacional em formação de profissionais da segurança pública, formou mais 41 alunos, que agora vestirão a farda azul-marinho e trabalhar pela segurança da população. Além de Campinas, os formandos são de Jaguariúna, Cabreúva, Amparo, Aguaí, Santa Fé do Sul e Holambra.

A cerimônia foi realizada na tarde desta segunda-feira, 15 de setembro, na Academia da GMC, no Taquaral, e contou com a participação de prefeitos, vereadores e comandantes das Guardas Municipais dos municípios dos formandos. Os prefeitos presentes agradeceram ao prefeito Dário Saadi e cumprimentaram os formandos, lembrando que a partir de agora eles têm a missão de proteger a população.

Também estavam presentes a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, e a Secretária de Política para Mulheres, Alessandra Herrmann.

Durante a solenidade, o secretário de Segurança de Campinas, Christiano Biggi, representando o prefeito Dário Saadi, lembrou que a segurança pública hoje vive um momento de municipalização e as guardas municipais representam um importante papel nesse movimento. “Vocês entram para uma força de segurança em plena ascensão em plena aceitação da população. Por isso, honrem essa farda que o senhor os senhores vestem hoje e honrem a profissão, agindo sempre dentro da legalidade”, salientou.

Durante o evento, os formandos receberam o brevê, entregue por seus familiares, em um momento de emoção e simbolismo. Os quatro melhores alunos da turma – dois de Santa Fé do Sul e dois de Aguaí – foram homenageados com medalhas.

A formanda Anna Maria de Carvalho Lucas, de Campinas, comemorou sua entrada na corporação. “A Academia foi excelente, os instrutores são excepcionais, com alto nível de qualidade. A expectativa a partir de agora é ajudar a população, agora que sou Guarda Municipal, servir o povo de Campinas com excelência”, disse ela.

Formação

A formação na Academia começou no dia 12 de maio deste ano. O conteúdo abrange conteúdos teóricos e práticos nas seguintes áreas de estudos: Instituição e Segurança Pública; Conduta Profissional Hierarquia e Disciplina; Cultura e Sociedade; Conhecimento do Espaço Urbano; Conhecimento Jurídico; Técnicas Policiais; Cuidados Com a Saúde; Técnicas de Defesa Policial; Técnicas de Combate Policial e Direitos Humanos Na Atividade Policial.

Os alunos participaram inclusive de um estágio prático em uma operação na região central da cidade no dia 29 de agosto. A ação teve como objetivo intensificar o patrulhamento e também serviu como atividade prática, oferecendo aos futuros guardas a oportunidade de vivenciar situações reais do dia a dia da corporação, acompanhados e supervisionados por profissionais da corporação.

A Academia da GMC

Localizada no Parque Taquaral, em Campinas, a AGCM segue integralmente a Matriz Curricular Nacional para a Formação das Guardas Municipais, desenvolvida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O curso abrange uma formação completa, com conteúdos teóricos e práticos fundamentais para o exercício das atribuições da Guarda Civil Municipal.