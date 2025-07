Ação da PM em Mogi Mirim desmantela ponto de tráfico e apreende mais de R$ 44 mil em dinheiro e drogas

Suspeito foi preso em flagrante após ser abordado com a família em carro; drogas também foram encontradas em sua residência

A Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (07), um homem de 37 anos por tráfico de drogas no bairro Parque do Estado II, em Mogi Mirim (SP). A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo, quando os agentes perceberam a atitude suspeita do condutor de um veículo ocupado por uma mulher e duas crianças.

Segundo a PM, o motorista demonstrou nervosismo ao ver a viatura, evitando contato visual e tentando esconder o rosto. Após desobedecer inicialmente a ordem de parada, o carro foi abordado na Rua Maria Palhares Cassemiro.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas ele admitiu carregar uma sacola com drogas e dinheiro. No interior do veículo foram localizadas 54 porções de dry, 25 envelopes de cocaína e uma porção de maconha. O homem afirmou que sua esposa e filhos não sabiam do material transportado.

Levado à residência com a permissão da esposa, os policiais encontraram mais entorpecentes: três tijolos de cocaína, cinco de crack, porções fracionadas de crack e maconha, além de um celular, três balanças de precisão, embalagens para preparo de drogas, anotações do tráfico e R$ 44.296,00 em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde teve a prisão em flagrante ratificada e segue à disposição da Justiça.